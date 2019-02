Będzie kolejne święto państwowe?

Projekt ws. nowego święta trafił do Sejmu blisko dwa lata temu, na początku marca 2017 roku. Skierowano go do pierwszego czytania w Komisji Kultury i Środków Przekazu, ale prace ruszyły tam dopiero w lipcu 2018 roku. Po drugim czytaniu w Sejmie posłowie zdecydowali o skierowaniu przepisów do dalszych prac w komisji.

Posłowie PO domagają się zmian w preambule ustawy oraz przesunięcia święta z 14 na 15 kwietnia. Z kolei Komisja nie chce się na to zgodzić i wnioskuje o odrzucenie poprawek. W czwartek w Sejmie odbędzie się trzecie czytanie projektu ustawy w tej sprawie.

Wnioskodawcy wskazują, że nowe święto "ma zachęcać obywateli Polski do refleksji i wywieszenia w tym dniu flag biało-czerwonych". Jak dodają, że projekt nie przewiduje ponoszenia żadnych kosztów finansowych, ponieważ nie przewiduje dnia wolnego od pracy.