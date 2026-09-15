Tragedia podczas konwoju więźnia. Nie żyje funkcjonariusz

35-letni kierowca konwoju, w czasie postoju na stacji benzynowej w okolicach Kłobucka, postrzelił się z broni służbowej. Mężczyznę znaleziono z raną postrzałową w toalecie, jednak mimo podjętych działań jego życia nie udało się uratować. O sprawie informuje RMF FM.

Funkcjonariusze z aresztu śledczego w Częstochowie przewozili więźnia odbywającego karę za drobne przestępstwo do innego zakładu karnego.

Po tragicznym zdarzeniu na miejscu pojawili się policjanci oraz prokurator, którzy ustalają dokładne okoliczności śmierci. Służba Więzienna potwierdziła, że jeden z jej funkcjonariuszy zmarł podczas wykonywania obowiązków służbowych poza terenem jednostki. Po zakończeniu działań policji i prokuratury sprawę ma również zbadać wewnętrzne postępowanie Służby Więziennej.

Czytaj też:

Nie żyje emerytka skazana za groźby pod adresem Owsiaka Czytaj też:

Okoliczności śmierci znanej aktorki. Nowe informacje