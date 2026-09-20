Changan Deepal S05 PRO RWD

Nowy kompaktowy chiński SUV łączy nowoczesne wzornictwo rodem z Włoch, przestronne i nieźle wykończone wnętrze z elektrycznym napędem.
Deepal S05 chwali się też pięcioma gwiazdkami w testach zderzeniowych Euro NCAP.
Marka Changan w Polsce i w Europie jest stosunkowo nowa, ale w Chinach ma ugruntowaną pozycję czwartego pod względem wielkości producenta aut.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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