Changan Deepal S05 PRO RWD
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  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

Changan Deepal S05 PRO RWD

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Samochód Changan Deepal S05 PRO RWD
Samochód Changan Deepal S05 PRO RWD Źródło: JAP
Nowy kompaktowy chiński SUV łączy nowoczesne wzornictwo rodem z Włoch, przestronne i nieźle wykończone wnętrze z elektrycznym napędem.

Deepal S05 chwali się też pięcioma gwiazdkami w testach zderzeniowych Euro NCAP.

Marka Changan w Polsce i w Europie jest stosunkowo nowa, ale w Chinach ma ugruntowaną pozycję czwartego pod względem wielkości producenta aut.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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