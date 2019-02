Macierewicz o konflikcie Polska-Izrael: Widać tu rękę Rosji

Zdaniem Macierewicza, słowa ministra Katza miały cechy prowokacji, a w sprawie może chodzić o „coś więcej”, bo atak miał miejsce w chwili, w której „Stany Zjednoczone i Polska dokonywały zmiany struktury geopolitycznej świata i kiedy konferencja bliskowschodnia skupiła w Warszawie kilkadziesiąt państw”.

Według byłego ministra obrony narodowej, do Izraela przyjechało w ostatnim czasie wiele osób z Rosji, których nastawienie wobec Polski jest nieprzychylne, związane z propagandą antypolską. Stwierdził też, że te prowokacje nie są w interesie żydowskim czy amerykańskim. – Atak na Polskę może prowadzić do rozbicia sił, które chcą uniknąć rosyjskiej agresji – stwierdził Macierewicz. Dodał, że to właśnie Rosji zagraża sojusz amerykańsko-polski oraz że zmienia on „strukturę geopolityczną świata i sprawia, że rosyjskie marzenia o odbudowie imperium muszą zostać zupełnie porzucone”.

