Schetyna: Jesteśmy dzisiaj szczęśliwi

Liderzy Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowoczesnej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Zielonych podpisali deklarację o powołaniu Koalicji Europejskiej.

- Pamiętamy wszyscy, że 4 czerwca 1989 r. czyli blisko 30 lat temu koalicja różnych środowisk stworzyła coś, co dało nową jakość, ale też wyborcze zwycięstwo. Wierzę, że pójdziemy tą drogą i wspólnie wygramy - przekonywał lider Platformy Obywatelskiej. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że powstała dziś koalicja, jest największą koalicją w historii Polski. – To odpowiedź na wezwanie Polaków, powtarzali nam to na każdym spotkaniu – wskazywał. – Dla wszystkich, którzy marzą o lepszej Polsce i Europie ta wielka koalicja jest nadzieją. Nie robimy tego przeciwko komuś, ale dla Polski i Polaków, dla większego budżetu UE dla Polski, dla taniej zielonej energii, wyższych dopłat dla rolników – dodawał.

– Mogę powiedzieć: udało się. Jesteśmy dzisiaj szczęśliwi. Powołaliśmy Koalicję Europejską z ugrupowań ludzi, któzy chcą bronić pozycji Polski w Europie – mówi lider PO na nagraniu zamieszczonym na Twitterze. Schetyna jest uśmiechnięty i wręcz wieje od niego pozytywną energią