Jasna Góra: 37. Pielgrzymka Parlamentarzystów

Do codziennej modlitwy za Polskę zachęcał wszystkich ks. Andrzej Sikorski, kapelan parlamentarzystów.

– Módlcie się za Ojczyznę – zaapelował w rozmowie z @JasnaGóraNews ks. Sikorski. Wyraził też nadzieję, że to wołanie za Polskę, które zanoszone jest w kaplicy sejmowej po każdej Mszy św. od trzech lat, zaowocuje "przełamaniem serc”. Dodał, że modlitwa będzie przemieniać serca polityków, ale także i nasze. – Musimy zacząć od siebie – podkreślił. Na początku Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przedstawił intencję błagalną za Ojczyznę i zawierzył wszystkich sprawujących władzę. Prosił też o umiejętność prowadzenia dobrego dialogu i dążenia do jedności i zgody.

– Jestem osobą wierzącą – powiedziała Elżbieta Witek, marszałek sejmu VIII i IX kadencji. Wyraziła radość z uczestnictwa w pielgrzymce, która dla niej jest czasem dziękczynienia. Podkreśliła, że polityka jest trudną sztuką wymagającą podejmowania decyzji w imieniu kilkudziesięciu milionów osób. Prosiła też o łaskę pokory i odpowiedzialności.

Odnosząc się do historii Polski przyznała, że Matka Boża oręduje za naszym krajem i tylko dzięki Jej opiece "wyszliśmy cało” z trudnych sytuacji. Jest to owoc stale ponawianego zawierzenia Maryi. Poseł Witek podkreśliła też, że Polska jest krajem wyjątkowym; w porównaniu z innymi krajami, wielu ludzi tutaj chodzi do kościoła. Również kaplica sejmowa jest miejscem często odwiedzanym przez parlamentarzystów.

Dodała też, że parlamentarzystom potrzebna jest siła do zatrzymania zła jakim jest demoralizacja i próba upodlenia człowieka oraz odwaga do przeciwstawiania się brakowi szacunku dla małżeństwa i rodziny. – Jest to nam obce kulturowo i światopoglądowo, i trzeba z tym zrobić porządek – powiedziała.

Opieka Matki Bożej

Ryszard Majer, społeczny rzecznik praw osób starszych, przyznał, że jedną z największych trudności, z jakimi borykają się obecnie rządzący jest zapewnienie bezpieczeństwa dla naszego kraju.

Podkreślił jak ważna jest modlitwa do Matki Bożej w obliczu konfliktu zbrojnego, który ma miejsce tuż za naszymi granicami, i który wpływa także na Polskę. – Konfliktu na Ukrainie predysponuje nas do tego, by głośno i wyraźnie mówić, że bezpieczeństwo wspólnot europejskiej zależy od tego, jakimi wartościami kierujemy się w życiu codziennym i na jakich wartościach my się opieramy – powiedział.

Politycy przybyli na Jasną Górę, przywożąc osobiste intencje swoich rodzin i najbliższych, ale najważniejsze, co im przyświecało, to dobro Ojczyzny.

Anna Milczanowska z PiS, w pielgrzymce tej bierze udział od kiedy tylko została parlamentarzystką. Zauważyła, że przypada ona w święto Ofiarowania Pańskiego, co ma dla niej szczególny wymiar. Matce Bożej zawierzyć pragnie wszystkie swoje troski i niepewności związane z życiem prywatnym.

Jadwiga Wiśniewska z PiS na Jasną Górę jako parlamentarzystka pielgrzymuje ponad dwadzieścia lat. Przyznała, że zawsze stara się tak organizować swoje obowiązki, by mogła przyjechać do Matki Bożej. Słowo Boże daje jej siłę i odwagę, a także zdolność do skupiania się w chaosie. Przypomniała słowa: "albo Europa będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale”, dodając jednocześnie, że są to korzenie, z których możemy czerpać i mądrość i siłę.

Podczas 37. Pielgrzymki Parlamentarzystów zanoszono także szczególne dziękczynienie za wprowadzenie do kaplicy sejmowej portretu Tomasza Mora, który jest patronem polityków i mężów stanu. Obraz, pobłogosławiony został przez papież Leona XIV.

