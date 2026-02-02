Kuriozalna teza Biedronia. Napisał o Trumpie

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował w poniedziałek opinię publiczną, że nie poprze nominacji dla prezydenta USA, jeśli chodzi o pokojowa nagrodę Nobla. Z prośbą taką wystąpili do niego listowie Amerykanie, a konkretnie tamtejszy spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson. W poniedziałek były działacz PZPR zorganizował konferencję prasową, podczas której poinformował, że odmawia udzielenia poparcia.

Biedroń: Trump grozi wojną całemu światu

Radości z decyzji Czarzastego nie kryją politycy jego ugrupowania. "Marszałek Czarzasty udowadnia, że w przeciwieństwie do polskiej prawicy, jest prawdziwym mężem stanu" – napisał na platformie X eurodeputowany Lewicy Robert Biedroń.

"Nie ma i nie będzie zgody na to, aby Polska rekomendowała Trumpa do pokojowej nagrody Nobla" – wyraził swoje zadowolenie polityk.

"Trzeba być szaleńcem, aby poklaskiwać temu, który grozi wojną całemu światu" – podsumował swój wpis.

twitter

Polityk nie sprecyzował, co konkretnie ma na myśli, twierdząc, że prezydent USA grozi wojną całemu światu i nie wskazał, czy chodzi mu o wszystkie państwa, łącznie m.in. z Izraelem, Polską, czy państwami Europy Zachodniej. Nie wiemy też, czy Biedroń dostrzegł w działaniach Trumpa groźbę wojny kinetycznej, czy innego rodzaj konfrontacji, np. hybrydowej.

List z USA do Czarzastego

Według ustaleń "Faktów" TVN, do korespondencji skierowanej do marszałka Sejmu dołączono gotową odpowiedź do wysłania Norweskiemu Komitetowi Noblowskiemu. Napisano w niej, że Trump przez lata był orędownikiem pokoju i jest wzorem przywództwa na arenie globalnej. Wymieniono osiem wojen, które miał zakończyć, a także podkreślono wyjątkową postawę prezydenta USA jako męża stanu. Minister Radosław Sikorski wiele lat funkcjonujący w świecie dyplomacji powiedział w TVN24, że Amerykanie rzeczywiście czasami stosują taką metodę i nie jest to nic nadzwyczajnego.

Czytaj też:

Polityk polskiej Lewicy wprost o "szerszym włączeniu migrantów". Mocne odpowiedziCzytaj też:

Kowalski: Unijczycy polskiego pochodzenia. Te 24 nazwiska to lista hańby