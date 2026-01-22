Kowalski: Unijczycy polskiego pochodzenia. Te 24 nazwiska to lista hańby

W czwartek w unijnym parlamencie odbyło się głosowanie nad wyrażeniem wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej na czele z jej przewodniczącą Ursulą von der Leyen.

Przeciwko odwołaniu niemieckiej polityk głosowali eurodeputowani Koalicji Obywatelskiej, PSL-Polski 2050 i Lewicy. Za usunięciem jej ze stanowiska opowiedzieli się przedstawiciele PiS i Konfederacji.

KO, PSL-Polska 2050, Lewica murem za von der Leyen

Przeciwko dymisji głosowali: Bartosz Arłukowicz, Krzysztof Brejza, Borys Budka, Andrzej Buła, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Ryszard Halicki, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Dariusz Joński, Andrzej Kohut, Ewa Kopacz, Elżbieta Łukaciejewska, Jagna Marczułajtis-Walczak, Mirosława Nykiel, Jacek Protas, Bartłomiej Sienkiewicz, Michał Szczerba, Michał Wawrykiewicz, Marta Wcisło, Bogdan Zdrojewski, Robert Biedroń, Joanna Scheuring-Wielgus i Krzysztof Śmiszek.

Kowalski: Lista hańby

W Sejmie listę tych europosłów odczytał poseł Janusz Kowalski. Polityk w stanowczych słowach zwrócił się następnie w kierunku ław zajmowanych przez posłów ugrupowań koalicji.

Poseł ocenił, że są to "Unijczycy" polskiego pochodzenia. – Ludzie, którzy zapomnieli, czym jest interes państwa polskiego i głosowali dzisiaj za obroną Ursuli von der Leyen – wskazał.

Kowalski argumentował, że szefowa KE notorycznie uderza w polską suwerenność m.in. narzucając Polsce umowę z Mercosur i Pakt Migracyjny. – W mojej ocenie zdradzacie Rzeczpospolitą. Zdradzacie rolników, hutników, polski przemysł, zdradzacie miliony polskich rodzin, które płacą gigantyczne koszty energii i ciepła przez waszą politykę – kontynuował.

– Jedziecie tam zarabiać pieniądze, a nie potraficie obronić polskiego interesu. [...] Jedziecie do Brukseli i głosujecie za niemieckimi rozwiązaniami, a nie za obroną polskiego rolnictwa, przemysłu, gospodarki. Taka jest wasza polityka – polityka w mojej ocenie sprzedawczyków. Sprzedajecie polskie interesy w Brukseli – podkreślił Kowalski.

Ponownie nie udało się odwołać szefowej KE

Choć podpisy pod wnioskiem zostały zebrane w błyskawicznym tempie, z samego głosowania von der Leyen ponownie wyszła obronną ręką z wysoką przewagą. Przeciwko wnioskowi o wyrażenie wotum nieufności zagłosowało 390 europosłów. Poparło go 165 osób, zaś 10 wstrzymało się od głosu.

