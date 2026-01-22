Ci europosłowie z Polski zagłosowali przeciw dymisji von der Leyen

W czwartek w unijnym parlamencie odbyło się głosowanie nad wyrażeniem wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej na czele z jej przewodniczącą Ursulą von der Leyen.

Przeciwko odwołaniu niemieckiej polityk głosowali eurodeputowani Koalicji Obywatelskiej, PSL-Polski 2050 i Lewicy. Za usunięciem jej ze stanowiska opowiedzieli się przedstawiciele PiS i Konfederacji.

KO, PSL-Polska 2050, Lewica murem za von der Leyen

Bartosz Arłukowicz, Krzysztof Brejza, Borys Budka, Andrzej Buła, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Ryszard Halicki, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Dariusz Joński, Andrzej Kohut, Ewa Kopacz, Elżbieta Łukaciejewska, Jagna Marczułajtis-Walczak, Mirosława Nykiel, Jacek Protas, Bartłomiej Sienkiewicz, Michał Szczerba, Michał Wawrykiewicz, Marta Wcisło, Bogdan Zdrojewski, Robert Biedroń, Joanna Scheuring-Wielgus i Krzysztof Śmiszek.

Bezpośrednim asumptem wniosku umowa Mercosur i sposób jej przepychania

Kolejną próbę odwołania szefowej KE zainicjowała prawicowa frakcja Patrioci za Europą w reakcji na przeforsowanie przez grupę państw umowy Unia Europejska-Mercosur. KE celowo podzieliła umowę na dwie części, żeby umożliwić procedurę głosowania kwalifikowaną większością i wykluczyć weto. Ursula von der Leyen ma ją podpisać jutro, a dopiero później poddać pod głosowanie w europarlamencie.

Zatem choć podpisy pod wnioskiem zostały zebrane w błyskawicznym tempie, z samego głosowania von der Leyen ponownie wyszła obronną ręką z wysoką przewagą. Przeciwko wnioskowi o wyrażenie wotum nieufności zagłosowało 390 europosłów. Poparło go 165 osób, zaś 10 wstrzymało się od głosu.

Niepowodzeniem dla von der Leyen zakończyło się natomiast wczorajsze głosowanie dotycząceskierowania umowy z Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Celem takiego działania jest sprawdzenie zgodności z unijnymi traktatami.

