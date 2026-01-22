Von der Leyen obroniona w głosowaniu. "Pełna dyspozycyjność koalicji Tuska"

W czwartek w unijnym parlamencie odbyło się głosowanie nad wyrażeniem wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej na czele z jej przewodniczącą niemiecką polityk Ursulą von der Leyen.

Kolejną próbę odwołania szefowej KE zainicjowała prawicowa frakcja Patrioci za Europą w reakcji na przeforsowanie przez grupę państw umowy Unia Europejska-Mercosur. KE celowo podzieliła umowę na dwie części, żeby umożliwić procedurę głosowania kwalifikowaną większością i wykluczyć weto. Ursula von der Leyen ma ją podpisać jutro, a dopiero później poddać pod głosowanie w europarlamencie.

Choć podpisy pod wnioskiem zostały zebrane w błyskawicznym tempie, z samego głosowania von der Leyen ponownie wyszła obronną ręką.

Ursula von der Leyen zachowała stanowisko. Fala komentarzy

Przeciwko wnioskowi o wyrażenie wotum nieufności wobec szefowej Komisji Europejskiej zagłosowało 390 europosłów. Poparło go 165 osób, zaś 10 wstrzymało się od głosu.

"Koalicja Tuska zgodnie z przewidywaniami"

"Zgodnie z przewidywaniami koalicja Tuska uratowała własnej Ursulę Von Leyen przed odwołaniem za nielegalne podpisanie Mercosur Tyle wynika właśnie z ich gadania. Czyli «Gadamy(i to głośno) a robimy dokładnie na odwrót»" – napisał europoseł PiS Patryk Jaki.

"Wniosek o wotum nieufności wobec Urszuli został odrzucony. Polska «koalicja rządząca», która ostatnio dużo mówi, że nie da się rozegrać, ani myślała się sprzeciwić. Zero odwagi, zero charakteru, tylko pełna dyspozycyjność wobec Brukseli. Tak właśnie wygląda ta ich sprawczość" – skomentował poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.

"Krok po kroku kruszymy mur eurokomuny"

Z kolei eurodeputowany PiS Mariusz Kamiński napisał: "Ursula von Der Leyen uosabia to, co najgorsze w Europie – zastraszanie i szantaż wobec państw członkowskich, wymuszanie zgody na przymusową relokację, dopychanie kolanem paktu migracyjnego, tuszowanie afer korupcyjnych w KE, a teraz niszczący dla rolników układ z Mercosur. Koalicja rządząca w Polsce głosowała w PE przeciwko jej odwołaniu. Zła decyzja. Dla Europy i dla Polski".

Podobnego zdania jest Ewa Zajączkowska-Hernik, która w swoim wpisie stwierdziła m.in., że "von der Leyen jest gwarancją dalszego łamania traktatów unijnych i deptania praworządności", ale "kropla drąży skałę. Wczorajsze głosowanie pokazało, że krok po kroku kruszymy mur ich eurokomuny".

