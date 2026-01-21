334 do 324: Klęska pani von der Leyen
Udostępnij9 Skomentuj
Opinie
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

334 do 324: Klęska pani von der Leyen

Dodano: 
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen Źródło: PAP/EPA / Yoan Valat
Konstytucja wolności Dzisiaj pani Ursula von der Leyen poniosła jedną z największych, a może nawet największą porażkę, żeby nie powiedzieć: klęskę w swojej karierze politycznej jako przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Oto bowiem podczas sesji plenarnej w Strasburgu Parlament Europejski przegłosował 334 głosami do 324 głosów sprzeciwu (przy ledwo 11 wstrzymujących się) rezolucję, wzywającą Trybunał Sprawiedliwości UE do zbadania legalności umowy z krajami Mercosur.

Było to jedno z bardzo niewielu – a może w ogóle jedyne w tej kadencji – głosowań, w których wszyscy polscy europosłowie głosowali tak samo, wspierając rezolucję. Głos na tak oddali Anna Bryłka, Robert Biedroń, Bartłomiej Sienkiewicz czy Adam Jarubas. Część z przekonania, część zapewne ze strachu przed wyborcami, część z konieczności zachowania konsekwencji. Skoro bowiem polski rząd zapowiadał, że skieruje umowę do TSUE, to trudno byłoby europosłom z ugrupowań tworzących koalicję uzasadnić głosowanie przeciwko rezolucji, domagającej się tego samego.

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także