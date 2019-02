Zdecydowany głos prezydenta ws. wynagrodzeń w NBP

– Co do tego, że powinny być jawne, nie miałem żadnych wątpliwości. Myślę o zarobkach kadry kierowniczej. Mówiłem to od samego początku. Uważam że skoro to są pieniądze publiczne, instytucja publiczna, dlaczego ma to nie być jawna kwestia – stwierdził prezydent Andrzej Duda, podczas spotkania z mieszkańcami gminy Herby w woj. śląskim, odnosząc się do swojej decyzji o podpisaniu ustawy o wynagrodzeniach w NBP.

Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś nowelizację ustawy dotyczącą jawności wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim. W nocy z czwartku na piątek nowelę przegłosował Sejm.

Zgodnie z założeniami znowelizowanej ustawy, zarobki w NBP nie będą mogły przekraczać 60 proc. wysokości całkowitego wynagrodzenia prezesa banku. Do składania oświadczeń majątkowych zobowiązani zostaną członkowie zarządu NBP i osoby zajmujące stanowiska dyrektorskie.

Wynagrodzenia prezesa i wiceprezesów banku będzie ustalana na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Z kolei wynagrodzenia pracowników NBP nadal pozostanie domeną zarządu banku i będą ustalane w drodze uchwały.