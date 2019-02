Zofia Klepacka krytykuje Kartę LGBT+. Ostra reakcja wiceprezydenta Warszawy

"Przestań Pan judzić i odśnież ulice". Ziemkiewicz odpowiada Rabiejowi

Panie Rabiej, Pan w ogóle wie co to prawo i ta Konstytucja, którą sobie wycieracie gęby? - w ten sposób Rafał Ziemkiewicz zwrócił się do wiceprezydenta Warszawy. To odpowiedź na wcześniejszy wpis Rabieja, w którym ten odniósł się do...