Plecionkarstwo. Rzemiosło i design

DO ZOBACZENIA Wystawa w Muzeum SGGW w Warszawie
Wystawa jest częścią cyklu „Polskie dziedzictwo niematerialne na liście UNESCO”, który popularyzuje elementy polskiego dziedzictwa kulturowego, a także buduje świadomość społeczną dotyczącą ich ochrony i znaczenia dla współczesnego społeczeństwa.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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