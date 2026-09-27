Plecionkarstwo. Rzemiosło i design
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Plecionkarstwo. Rzemiosło i design

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Wyplatanie kosza
Wyplatanie kosza Źródło: PAP / Darek Delmanowicz
DO ZOBACZENIA Wystawa w Muzeum SGGW w Warszawie

Wystawa jest częścią cyklu „Polskie dziedzictwo niematerialne na liście UNESCO”, który popularyzuje elementy polskiego dziedzictwa kulturowego, a także buduje świadomość społeczną dotyczącą ich ochrony i znaczenia dla współczesnego społeczeństwa.

Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Anna Zalewska
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