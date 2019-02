"5 minut i po krzyku!". Owsiak do Kaczyńskiego: Proszę przeprosić

"Agnieszka Holland, Panie Prezesie, to artystka i twórczyni, która zapisuje piękne karty opowieści o polskiej sztuce. O sztuce tej m.in. dzięki Agnieszce Holland na całym świecie mówi się z podziwem i uznaniem! Agnieszka Holland była z nami na Najpiękniejszym Festiwalu Świata - Pol'and'Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą. Publiczność Akademii Sztuk Przepięknych słuchała jej mądrych wypowiedzi na temat sztuki i odwagi twórczego życia" – zaczął swój wpis na portalu społecznościowym Jerzy Owsiak. Szef WOŚP stwierdził, że Kaczyński cytując Holland dopuścił się "nadużycia", ponieważ "kompletnie przeinaczył jej słowa". "Mówiąc krótko - powiedział Pan nieprawdę. A to nieładnie!" – wskazał.

Na koniec Owsiak stwierdził, że Jarosław Kaczyński powinien przeprosić reżyserkę. "Proszę więc Panią Agnieszkę Holland przeprosić. Zajmie to 5 minut - i po krzyku!" – skwitował.

"Żeby było tak jak było"

– Kochani walczymy o to, żeby było tak, jak było – mówiła podczas protestów przed Sejmem, kilka lat temu, reżyserka Agnieszka Holland. Do słów artystki po raz kolejny odwołał się podczas sobotniej konwencji prezes PiS Jarosław Kaczyński. – Są tacy, którzy chcą nam odebrać wolność poglądów, wolność słowa, wolność sumienia i religii (...) którzy w gruncie rzeczy zapowiadają, że w Polsce jeśli zwyciężą to zniesiona zostanie demokracja, a ogromna część społeczeństwa, która ma inne poglądy inne niż te które oni głoszą, będzie wyłączona z czynnej polityki – mówił podczas sobotniej konwencji PiS Jarosław Kaczyński. – Ta kampania będzie rozstrzygać czy równość i wolność będzie podważona. Pani Holland powiedziała kiedyś, nie tak dawno, te słowa, które są tak często powtarzane, „żeby było, jak było”. Ale jeśli nasi przeciwnicy wygrają, to będzie gorzej, niż było – dodała prezes PiS.

To właśnie ten cytat wzbudził oburzenie Gildii Reżyserów Polskich, którzy napisali list otwarty do Jarosława Kaczyńskiego.