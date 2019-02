"Warto zapamiętać nazwisko tego pajaca". Jaki o dziennikarzu "Wyborczej"

Wtorkowa okładka "Gazety Wyborczej" mogła wprawić w osłupienie. Podwyżki dla wojskowych, nauczycieli oraz pielęgniarek zostały opisane w ten sposób: "PiS hojnie rozdaje nasze pieniądze. Partia rządząca uległa naciskowi zarówno grup społecznych, jak i kalendarza wyborczego".

Okładka dziennika wywołała falę oburzenia, nie tylko wśród dziennikarzy i komentatorów stojących po "drugiej stronie". Takie postawienie sprawy krytycznie ocenił m. in. Bartosz Wieliński, dziennikarz gazety. "Opamiętajmy się, podwyżki dla nauczycieli to nie rozdawnictwo". Po krytyce "Wyborcza" opublikowała oświadczenie, w którym poinformowano, że o co innego chodziło i przeproszono za "zamieszanie".

Do sprawy odniósł się na Twitterze wiceminister sprawiedliwości, który napisał, że to właśnie Wieliński był tego dnia wydawcą gazety. "Warto zapamiętać nazwisko tego pajaca. Symbol 'dziennikarstwa 3RP'" – napisał Patryk Jaki.