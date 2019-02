Szydło: Renciści też zostaną objęci programem "trzynastej emerytury"

Wczorajsze wydanie "Gazety Wyborczej" zaskoczyło nawet samych autorów dziennika. Podwyżki dla wojskowych, nauczycieli oraz pielęgniarek opisano jako "hojne rozdawanie naszych pieniędzy". Na dziennik spadła lawina krytyki. Ostatecznie "GW" zabrała głos w sprawie okładki. – Pierwszy raz w historii zdarza się, że "Gazeta Wyborcza" przeprasza za tekst, który napisała. Niemniej te słowa padły. Zakpiono z programów społecznych, które przygotowało Prawo i Sprawiedliwość – powiedziała Szydło.

Wicepremier podkreśliła, że intencją rządu jest, aby "wszyscy obywatele korzystali ze wzrostu gospodarczego". – Gazeta Wyborcza, która wspiera Koalicję Europejską wczoraj obnażyła, jaka jest prawda o rządach, którą chcieliby w Polsce (...) W ustawie o 500 plus jest wyraźny zapis, że co roku program jest analizowany; były już do niego wprowadzane zmiany. Zapowiadaliśmy jego rozszerzenie, jeśli pozwoli na to sytuacja ekonomiczna. Dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego i miliardom, które niegdyś były wyprowadzane przez mafie paliwowe, dziś możemy wprowadzić zmiany w programie 500 plus – tłumaczyła.

Beata Szydło zaznaczyła, że które wymagają wsparcia, jest bardzo dużo. – Wśród nich znajdują się emeryci i renciści. Podkreślam, emeryci i renciści zostaną objęci programem "trzynastej emerytury" – zapowiedziała.. Wicepremier dodała, że rząd jest świadomy, jakie grupy oczekują wsparcia. – Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, wprowadzamy program Dostępność. To szereg udogodnień właśnie dla tej grupy – podkreśliła.

Dziennikarz Piotr Gociek przywołał w rozmowie zarzut posła Andrzeja Halickiego z PO. Polityk opozycji zarzucił Prawu i Sprawiedliwości, że zaproponowany program nijak się ma do nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego. – Polityka Europejska nie powinna być czymś odrębnym od polityki, która dzieje się w Polsce. Wszystko to dotyczy naszych spraw. Relacje między Brukselą a naszymi sprawami wewnętrznymi są bardzo bliskie. To oczywiście nie znaczy, że nie będziemy pokazywać problemów dot. stricte polityki w Unii Europejskiej – podsumowała Szydło.

Przypomnijmy, że wśród propozycji przedstawionych podczas ostatniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości znalazły się: 500 plus od pierwszego dziecka od 1 lipca, zwolnienie z PIT dla pracujących do 26 roku życia, obniżenie kosztów pracy, pomoc dla emerytów – 13 emerytura w wysokości 1100 złotych dla każdego emeryta, przywrócenie lokalnych połączeń autobusowe (powrót do miliarda przejechanych kilometrów).