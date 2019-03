Żona Ryszarda Kalisza usłyszała zarzuty

Dominika K., żona Ryszarda Kalisza, została zatrzymana w drugiej połowie lutego na ul. Conrada w Warszawie. Do kontroli doszło po tym, jak policjanci dostali informację, że kobieta może być pod wpływem alkoholu.

"Dominice K. przedstawiono zarzut z art. 178 a, par. 1, kodeksu karnego. Chodzi o kierowanie przez nią pojazdem mechanicznym marki Land Rover w stanie nietrzeźwości – prawie 2,5 promila w wydychanym powietrzu" – przekazał prok. Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie w rozmowie z portalem Fakt24.

Żonie słynnego polityka grozi teraz grzywna albo kara więzienia do dwóch lat, zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat oraz świadczenie pieniężne w kwocie od co najmniej 5 tys. zł, a maksymalnie do 60 tys. zł.

Najbardziej wstrząsający w sprawie jest fakt, że kobieta zdecydowała się prowadzić samochód pod wpływem alkoholu, mimo że w pojeździe siedział jej 3,5 letni synek.