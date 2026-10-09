Ewakuacja szkoły na Białołęce. Dzieci uciekły do kościoła

Przed północą na skrzynkę mailową szkoły wpłynęła informacja o podłożonym ładunku wybuchowym. Pracownicy placówki odczytali wiadomość w piątek około godz. 10:00 i niezwłocznie poinformowali o tym służby.

– Potwierdzam, że uczniowie zostali ewakuowani. Na miejscu pracuje ekipa pirotechników, którzy sprawdzają dokładnie cały obiekt. Na chwilę obecną nie zostały znalezione żadne podejrzane przedmioty ani zagrażające życiu lub zdrowiu substancje. Uczniowie są pod opieką kadry nauczycielskiej – poinformowała w rozmowie z TVP3 Warszawa nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Dzieci ewakuowane do pobliskiego kościoła

Uczniowie oraz nauczyciele zostali ewakuowani do pobliskiego kościoła. Nie grozi im niebezpieczeństwo. Odpowiednie służby sprawdzili budynek szkoły. Akcja została już zakończona.

W rozmowie z "Super Expressem" nadkom. Onyszko kategorycznie zaprzeczyła, aby alarm bombowy w szkole przy ul. Strumykowej na warszawskiej Białołęce miał związek z atakami nożowników, do których doszło w ostatnich dniach w placówkach oświatowych na Mazowszu.

Funkcjonariusze policji zajmą się teraz ustalaniem, kto przesłał wiadomość na szkolną skrzynkę. Analizie mogą zostać poddane m.in. adres nadawcy, nagłówki techniczne e-maila oraz dane dotyczące urządzenia i połączenia wykorzystanego do wysłania wiadomości.

Ataki nożowników w szkołach

Ataki nożowników w szkołach wstrząsnęły opinią publiczną w Polsce. W środę na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, a w jego plecaku znaleziono ładunek wybuchowy domowej konstrukcji.

W czwartek w Leszczydole-Nowinach koło Wyszkowa 15-latek zaatakował nożem trzy osoby, w tym 37-letnią woźną, której życia nie udało się uratować pomimo długiej reanimacji. Sprawca miał na sobie kask z kamerą.

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