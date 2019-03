"To jest mowa nienawiści", "bardzo nie lubię PiS". Jakubiak kontra Pitera

500 plus od pierwszego dziecka, zwolnienie z PIT dla pracujących do 26 roku życia, obniżenie kosztów pracy – podniesienie kwoty wolnej, 13 emerytura w wysokości 1100 złotych, przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych – to propozycje programowe zaprezentowane podczas ostatniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Przedstawili je prezes tej partii Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki.

"Koszmarne obietnice"

Do propozycji tych odniosła się na antenie Superstacji europosłanka PiS Julia Pitera. Gościem tego programu był również Marek Jakubiak. – Rozumiem, że celem polityka jest zdobycie głosów wyborców, ale celem odpowiedzialnego polityka jest budowanie ludziom szansy w życiu. (…) Problem polega na tym, że te koszmarne obietnice PiS realizuje i w związku z tym rodzina dostanie drugie 500 Plus, a dziecko zostanie na siódmej klasie szkoły podstawowej i nie będzie miało szansy rozwoju – mówiła polityk.

Pitera krytycznie oceniła nie tylko 500 plus, ale również - jak jej partyjna koleżanka Joanna Mucha 13. emeryturę. – My idziemy do wyborów po to, żeby przywrócić demokrację w Polsce. Może Jarosław Kaczyński zbiera już na wieże i dlatego obiecuje 13 emeryturę, że sam jest emerytem. Jak ja słucham tego wszystkiego, to zastanawiam się, jak wytłumaczyć ludziom, ile pogardy dla statystycznego Polaka ma w sobie prezes Kaczyński – podkreślała.

Na słowa te zareagował poseł Jakubiak, który zarzucił jej sianie nienawiści. – Dopóki w każdej pani wypowiedzi będzie emanowała nienawiść, pani nikogo nie przekona do siebie. (…) To jest właśnie taka mowa nienawiści. Nie można nienawidzić ludzi – wskazał, na co posłanka zareagowała zadziwiająco szczerym wyznaniem: "Tak, ponieważ bardzo nie lubię PiS. Ja tego nie ukrywam".