Według Stowarzyszenia Francuskich Polonistów krytyka Grossa i Grabowskiego to rasizm

"To jest mowa nienawiści", "bardzo nie lubię PiS". Jakubiak kontra Pitera

Dla mnie 500 Plus jest pogardliwe. Nie wyrówna się szans w rodzinie, dając jej drugie 500 Plus - powiedziała europosłanka PO Julia Pitera. Na antenie Superstacji doszło również do ostrej wymiany zdań pomiędzy Piterą, a Markiem Jakubiakiem.