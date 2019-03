Schetyna o Biedroniu: Na pewno jest dla nas zagrożeniem

Schetyna pytany ile poparcia może uzyskać Wiosna Biedronia stwierdził, że zależy to od tempa oraz kampanii, którą będzie prowadzić Biedroń.

Polityk przyznał, że lider Wiosny jest obecnie zagrożeniem dla KO, ale wyraził nadzieję, że dojdzie do połączenia obu środowisk. – Jeżeli będzie potwierdzał w swojej polityce i aktywności, że chce skutecznie tworzyć koalicję antyPiS, prodemokratyczną, proeuropejską, propraworządną, broniącą Konstytucji i praw, wolności obywatelskich, praw mniejszości, to wtedy jesteśmy koło siebie. Jeżeli jesteśmy koło siebie, to razem wygrywamy – podkreślił lider PO.

Magdalena Adamowicz na listach KO?

Schetyna w dalszej części rozmowy przyznał, że chciałby, aby wdowa po prezydencie Gdańska Magdalena Adamowicz wystartowała z list KO do Parlamentu Europejskiego.

Lider PO dodał ponadto, że start posłanki Scheuring-Wielgus z list KO nie jest jeszcze przesądzony.

– To nie jest proste, ale chcę bardzo wyraźnie to powiedzieć: Jeżeli podejmuje się decyzje o koalicyjnym starcie, jeżeli decydują wszystkie partie o zaproszeniu konkretnych nazwisk, także tych, które są troszkę kontrowersyjne, tak powiem ogólnie, to wtedy ta wewnętrzna demokracja jest decydująca. Dlatego nie jest takie oczywiste, żeby zaprosić panią Scheuring-Wielgus na listy – mówił w Radiu Zet.