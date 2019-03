Nagrody Sternika Roku 2018 rozdane

Stowarzyszenie chce w ten sposób promować działania wspierające edukację i wychowanie młodego pokolenia wierząc, że ich wysoki poziom stanowi o przyszłości Polski.

Bal Sternika został zorganizowany 2-gomarca 2019 roku, w hotelu Marriott. Przyznając nagrody Stowarzyszenie chce wyróżniać firmy, instytucje, stowarzyszenia, fundacje bądź osoby, które wykazują zaangażowanie, wyznaczają pozytywne trendy i podejmują godne naśladowania działania związane z wychowaniem i edukacją młodzieży. Nagrody STERNIKA ROKU 2018 zostały przyznane w czterech kategoriach: Sternik Edukacji, Wychowania, Rozwoju i Grand Sternik.

W kategorii Sternik Edukacji, za działania na rzecz edukacji szkolnej, nagrodę otrzymał Instytut Pamięci Narodowej. Instytut poprzez swoją działalność edukacyjną w nowoczesny sposób popularyzuje historię Polski, przyczyniając się do umacniania tożsamości narodowej i patriotyzmu. Biuro Edukacji Narodowej IPN organizuje wiele konkursów i projektów edukacyjnych dla uczniów, a także wystawy i spotkania; oferuje gry planszowe, komiksy i materiały audiowizualne; poprzez liczne portale przybliża użytkownikom internetu najnowszą historię Polski; publikuje materiały edukacyjne i prowadzi szkolenia dla nauczycieli. Ponadto organizuje programy edukacyjne dla Polonii.

Za działania wychowawcze nagrodą Sternik Wychowania wyróżniony został Program Archipelag Skarbów realizowany przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. Jest to program profilaktyki zintegrowanej wspierający młodzież w wieku 14-16 lat na drodze ku trwałej miłości, szczęśliwej rodzinie i realizacji marzeń. W czasie warsztatów trenerzy pomagają uwierzyć młodzieży, że możliwa jest realizacja ich głębokich pragnień, mówią o pięknie miłości i seksualności pokazując wartość czekania z kontaktami seksualnymi do małżeństwa; zachęcają do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy i pornografii. Program przynosi widoczne efekty.

Laureatem w kategorii Sternik Rozwoju, przyznawanej „mecenasom” dobrych inicjatyw, została firma TDJ Sp. z o.o. Rodzinna firma TDJ z siedzibą w Katowicach prowadzi Fundację, której misją jest wspieranie dzieci, młodzieży i rodzin w rozwijaniu kompetencji i odkrywaniu pasji, aby mogli świadomie i odpowiedzialnie budować swoją przyszłość, służąc innym. Fundacja TDJ oferuje młodzieży: stypendia edukacyjne, możliwości wyjazdu na stypendia zagraniczne, bezpłatne zajęcia, obozy wakacyjne oraz programy rozwoju.

Nagrodę specjalną, Grand Sternik, za całokształt dokonań, a w szczególności działania mające na celu wspieranie rozwoju rodziny otrzymała Akademia Familijna. Akademia poprzez organizowane kursy pomaga rodzinom na terenie całej Polski w wychowywaniu dzieci oraz umacnianiu więzi między małżonkami. Korzysta z popularnej w biznesie metody case study, czyli studium przypadków, aby każda rodzina sama mogła wypracować najlepsze dla niej rozwiązania konkretnej kwestii wychowawczej. Uczestnicy pracują indywidualnie, rozmawiają ze współmałżonkiem, spotykają się w grupach i uczestniczą w sesjach z moderatorem. Obecnie kursy Akademii odbywają się w kilkunastu miastach Polski i uczestniczy w nich około 400 małżeństw rocznie. Akademia Familijna jest częścią Międzynarodowej Federacji na Rzecz Rozwoju Rodziny (IFFD) – organizacji pozarządowej z siedzibą w Madrycie działającej od 1978 roku.

Oprócz promowania dobrych wzorców w edukacji i wychowaniu ideą Balu była również zbiórka funduszy na rzecz dzieci z rodzin, które nie są w stanie płacić pełnych opłat za naukę lub zajęcia dodatkowe.W placówkach Stowarzyszenie 260 dzieci korzysta ze zniżek nadzwyczajnych. – Dzięki wszystkim tym, którzy działają na rzecz placówek Stowarzyszenia STERNIK oraz naszych klubów sportowych wciąż się rozwijamy i z zaangażowaniem podchodzimy do naszej misji kształtowania charakteru dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie STERNIK prowadzi placówki edukacyjne na wszystkich etapach edukacyjnych od przedszkola do liceum, do których uczęszcza ponad 1200 dzieci z Warszawy i okolic. W Polsce istnieje sieć placówek edukacyjnych współpracujących ze Stowarzyszeniem STERNIK. Placówki te to samodzielne organizacje, które Stowarzyszenie STERNIK wspiera w prowadzonej działalności. Dla wielu z tych placówek STERNIK był organem założycielskim. Obecnie pracujemy razem według jednego modelu wychowawczo-edukacyjnego.