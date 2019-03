Rabiej: Mamy odpuścić prawa człowieka, bo ktoś nas kłamliwie atakuje?

"Ponoć Deklaracja LGBT to błąd, bo wykorzystuje ją teraz cynicznie Kaczyński. Tak robi. Ale to znaczy, że mamy odpuścić prawa człowieka, bo ktoś nas kłamliwie atakuje? To ma być przepis na wolne, praworządne państwo? Dziwię się cynizmowi tych, co tak rozumują. Tak się karmi zło" – napisał Paweł Rabiej.

Na wpis wiceprezydenta Warszawy zareagował Samuel Pereira. Dziennikarz zapytał Rabieja jakie konkretnie działania w związku z kartą LGBT stołeczny ratusz zamierza podjąć w przedszkolach. Odpowiedzi jednak nie uzyskał. "Proszę zapytać na Nowogrodzkiej - tam wymyśla się te kłamstwa i bzdury, więc niech Pan zapyta wprost u źródła. Ratusz nie wie, co PiS i rząd planują jeszcze w tym temacie zmyślić" – odparł polityk.

Przypomnijmy, że w połowie lutego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał tzw. Kartę LGBT. Dokument ten zawiera postulaty zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży o odmiennej orientacji seksualnej i przeciwdziałanie dyskryminacji w szkołach. Zakłada także utworzenie hostelu interwencyjnego dla osób LGBT, którym grozi przemoc, bezdomność lub inne problemy związane z tożsamością płciową oraz działania w takich obszarach, jak bezpieczeństwo, edukacja, kultura i sport, administracja, a także praca. Ogromne kontrowersje wzbudziły wytyczne WHO dotyczące edukacji seksualnej dzieci, które miałyby być wprowadzone do stołecznych szkół, a nawet przedszkoli. W piątek stanowisko w tej sprawie wydali warszawscy biskupi.