Prof. Legutko o organizacjach LGBT: To są ludzie, którzy rządzą. Mają za sobą najpotężniejsze środki, jakie istnieją

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości mówił na antenie telewizji wPolsce.pl o wprowadzaniu ideologii gender i promocji środowisk LGBT w Unii Europejskiej. Temat ten jest o tyle aktualny, że w ostatnim czasie ogromne emocje budzi podpisana przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego Deklaracja LGBT+. Jej zapisy budzą wątpliwości nawet poprzedniczki Trzaskowskiego na tym stanowisku, Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Prof. Ryszard Legutko podkreślił, że ideologia gender jest "wtłaczana systemowo, nachalnie, wszelkimi możliwymi środkami", a w całym tym procederze uczestniczy Unia Europejska. – To zagrożenie jest wszechobecne. Zostało teraz mocno nazwane przez pana prezesa i stąd wybiło się na czołówki mediów. (…) Nigdy nie uważałem, że to są tematy zastępcze. Nie tylko dlatego, że to są sprawy bardzo ważne moralnie, ale również dlatego, że za tym idzie inżynieria społeczna. To uderza mocno w utrwalone przez wieki zasady moralne – przekonywał polityk.

Gość telewizji wPolsce.pl zwrócił uwagę na sposób działania organizacji szerzących homopropagandę. Nie szczędził przy tym mocnych słów. – Oni są bardzo brutalni. Ci aktywiści i organizacje są bardzo brutalni. Mają metody bolszewickie. Jeżeli ktoś wyobraża sobie tych ludzi jako pogubionych, krzywdzonych przez ludzkie uprzedzenia… skądże! To są ludzie, którzy rządzą. Mają za sobą najpotężniejsze środki, jakie istnieją. Oni są tymi komisarzami, którzy zmieniają społeczeństwo – mówił polityk.

