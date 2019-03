"W chwili gdy czyta Pan to pismo, trwa dramat matki i jej małego dziecka". Liroy-Marzec interweniuje u Jakiego

W piśmie skierowanym do wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego Piotr Liroy-Marzec opisuje bulwersującą historię mieszkanki Warszawy oraz jej dziewięciomiesięcznego dziecka i prosi o interwencję w tej sprawie. Do wynajmowanego przez rodzinę mieszkania w poniedziałek przyszło dwóch mężczyzn podających się za policjantów. Szybko miało się jednak okazać, że to nie funkcjonariusze, ale pracownicy firmy wynajętej przez właściciela lokalu, którzy mieli usunąć lokatorów z mieszkania w związku z zaległościami w płatności czynszu. Niemająca się gdzie podziać matka i jej dziecko pozostali w mieszkaniu, a wraz z nią dwóch mężczyzn, którzy niedługo później zmienili zamki w drzwiach. Ojciec dziecka nie zostaje wpuszczony do mieszkania.

"Mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się 'oczyszczaniem lokali' z mieszkańców. Firma Centralne Biuro Bezpieczeństwa Personalnego otwarcie reklamuje w mediach swoje usługi w tym zakresie. Pokrzywdzoną jest matka i dziewięciomiesięczne dziecko, którzy zostali bezprawnie zamknięci w lokalu i oddzieleni od ojca dziecka" – pisze polityk.

Liroy-Marzec informuje Jakiego o podjętej na prośbę pokrzywdzonej osobistej interwencji poselskiej na komisariacie KRPII przy ulicy Malczewskiego. "Funkcjonariusz został poinformowany o fakcie wdarcia się osób do lokalu i wypełnieniu znamion występku z art. 191 par 1a kodeksu karnego. Zwróciłem się do funkcjonariusz z prośbą o podjęcie zdecydowanych działań w oparciu o ustawę prawo o policji. Otrzymałem dane funkcjonariuszy podejmujących interwencję w dniu 11.03 w lokalu przy ulicy Cybernetyki w którym zamieszkuje pokrzywdzona" – relacjonuje w piśmie poseł i podkreśla, że "policja próbuje eksponować cywilno-prawny charakter sporu w oderwaniu od oczywistego kryminalnego wątku".

Poseł załączył do pisma materiały przekazane mu przez poszkodowaną kobietę oraz zwrócił się z prośbą o podjęcie w tej sprawie wszelkich niezbędnych działań. "Proszę pamiętać, że w chwili gdy czyta Pan niniejsze pismo, trwa dramat matki i jej małego dziecka. Rodzina jest zamknięta z dwoma osiłkami w mieszkaniu. Nie mogą opuścić wynajętego lokalu, gdyż nie będą mogli do niego powrócić" – kwituje Liroy-Marzec.