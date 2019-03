Wczoraj w Watykanie odbyła się pra-premiera filmu „Miłość i Miłosierdzie” opowiadającego historię św. Faustyny Kowalskiej – zakonnicy, której wizje i misja dały początek kultowi Bożego Miłosierdzia. Uroczysty pokaz zorganizowano w wyjątkowym miejscu: sali kinowej Filmoteki Watykańskiej w Palazzo San Carlo za Spiżową Bramą.W wydarzeniu wzięli udział twórcy filmu – reżyser Michał Kondrat, wcielająca się w rolę Faustyny Kamila Kamińska oraz Maciej Małysa – odtwórca roli Michała Sopoćki. Do Filmoteki Watykańskiej przybyli również dziennikarze i znamienici goście z różnych zakątków świata, a także dostojnicy Kurii Rzymskiej, wśród nich wikariusz generalny Jospeh G. Roesch czy Salvatore De Giorgi – arcybiskup Palermo. Watykańska premiera ma także wymiar symboliczny, bowiem odbyła się w przeddzień 60-tej rocznicy wprowadzenia przez Stolicę Apostolską zakazu szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia według wizji siostry Faustyny. 6 marca 1959 roku Notyfikacja Świętego Oficjum głosiła, że wszystkie formy kultu, które przedstawiają nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w formach proponowanych przez polską zakonnicę mają zostać usunięte z przestrzeni kościelnej. Zakaz ten obowiązywał przez 19 lat i został odwołany dopiero 15 kwietnia 1978 r. – głównie dzięki staraniom metropolity krakowskiego Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. Papież Polak był największym propagatorem kultu Bożego Miłosierdzia: to on wyniósł Faustynę Kowalską na ołtarze i ogłosił ją świętą w 2000 roku. Dzięki jego staraniom, polska zakonnica i obraz, który powstał za jej sprawą, stały się symbolami kultu na całym świecie. Film „Miłość i Miłosierdzie”, który opowiada tę niezwykłą historię, w polskich kinach już 29 marca.

Niezwykła opowieść o polskiej zakonnicy, siostrze Faustynie – uznanej za świętą przez papieża Jana Pawła II, mistyczce i wizjonerce, która w swoim życiu stanęła przed wykonaniem bardzo ważnej misji. Film pokaże nieznane do tej pory fakty i przybliży widzom narodziny niezwykłego kultu Bożego Miłosierdzia, który zyskał popularność na całym świecie. W roli głównej zobaczymy Kamilę Kamińską – nagrodzoną za najlepszy debiut aktorski na festiwalu filmowym w Gdyni gwiazdę hitów „Najlepszy” i „Listy do M. 3”. W filmie „Miłość i Miłosierdzie” wystąpili również: Macieja Małysa, który zagrał u boku samego Johna Voighta w głośnym filmie „Jan Paweł II” oraz Janusz Chabior znany szerokiej widowni chociażby z produkcji „Wołyń”. Reżyserem jest Michał Kondrat – twórca m.in. produkcji „Dwie Korony” poświęconej historii o. Maksymiliana Kolbe.

Spokojne i przepełnione wiarą życie siostry Faustyny Kowalskiej zmienia się pewnego dnia nieodwracalnie. Oczom zakonnicy ukazuje się bowiem Jezus Chrystus, który zleca jej misję głoszenia prawdy o Jego Miłosierdziu i przygotowania świata na jego ostateczne przyjście. Zadanie to wydaje się niemożliwe do zrealizowania, ale siostra Faustyna zrobi wszystko, aby je wypełnić. Na światło dzienne wychodzą kolejne dowody na to, że zakonnica naprawdę widywała Jezusa. Po przeprowadzeniu badań naukowych, okazuje się, że podobizna Chrystusa widoczna na obrazie namalowanym według jej wskazówek jest identyczna z rysami twarzy i sylwetką uwiecznionymi na całunie turyńskim. Działalność polskiej zakonnicy daje początek kultowi Bożego Miłosierdzia, który czczony jest przez setki milionów osób na wszystkich kontynentach świata. Niezwykłe spotkanie siostry Faustyny i Jezusa zostało potwierdzone przez wielu papieży, w tym Jana Pawła II, który 30 kwietnia 2000 roku oficjalnie uznał ją za świętą i ustanowił święto Bożego Miłosierdzia, którego w wizjach siostry Faustyny domagał się sam Jezus.

Gatunek: historyczny/dramat/religijny

Produkcja: Polska 2019

Reżyseria i scenariusz: Michał Kondrat („Dwie korony”)