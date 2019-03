Warszawa wyda dwa miliony złotych na szkolenie kadry kierowniczej. Z występów przed kamerą

Pierwszy z punktów szkolenia ma uszczuplić budżet Warszawy o 1,83 mln złotych. To "trening medialny”. Przedstawiciele ratusza mają dzięki temu poprawić swój wizerunek i jakość swoich wystąpień publicznych. – Rafał Trzaskowski nie ma jakiegoś strasznego problemu, ale rzeczywiście może sprawiać wrażenie człowieka spiętego. Chyba właśnie nad tym powinien popracować – ocenił politolog UW, dr Bartłomiej Biskup.

Problemy z występami w mediach ma wykazywać jednak Paweł Rabiej. Pokazały to między innymi wywiady, w których wiceprezydent musiał bronić idei Karty LGBT+. – Tutaj przydałoby się szkolenie z kryzysowych sytuacji w mediach, czyli jak przygotować się do wystąpień i odpowiadać na pytania – radzi dr Biskup.

AKTUALIZACJA

W związku z informacją podawaną przez "Super Express" oświadczenie w tej sprawie wydał stołeczny Ratusz. Cała treść oświadczenia poniżęj.

W związku z nieprawdziwymi doniesieniami medialnymi na temat organizacji szkoleń dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy, oświadczamy, że w programie nie był planowany udział Rafała Trzaskowskiego, prezydenta stolicy ani żadnego z jego zastępców.

W szkoleniu udział weźmie nie więcej niż 1250 osób, w tym pracownicy dzielnic i Urzędu Stanu Cywilnego. Udział w programie jest dobrowolny. Wśród tematów znajdą się między innymi: komunikacja, motywowanie, zarządzanie zmianą czy negocjacje.

Zakres tematyczny szkoleń oferowanych w ramach programu wynika z modelu kompetencyjnego obowiązującego w Urzędzie m.st. Warszawy. Głównym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji urzędników tak, aby jak najlepiej wykonywali swoje zadania na rzecz mieszkańców. To między innymi budowanie kultury organizacyjnej urzędu opartej na współpracy i dzieleniu się wiedzą.

Środki jakie zarezerwowano na realizację programu to 1 mln 830 tys. zł. Szacunkowy koszt udziału jednego pracownika w dniu szkoleniowym to ok. 280 zł. Ostateczna kwota szkoleń będzie uzależniona od liczby uczestników. Program zostanie przeprowadzony w latach 2019-2020.