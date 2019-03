Boni krytykuje zmiany w OFE. "Popełniliśmy błąd"

W piątek zarząd Platformy Obywatelskiej zarekomendował swoich kandydatów na listy Koalicji Europejskiej w wyborach do PE. W sobotę 23 marca kandydatów zatwierdzi Rada Krajowa PO. Europoseł Michał Boni jest zawiedziony miejscem, jakie na warszawskiej liście zaproponowała mu Platforma Obywatelska. Polityk miałby startować z piątego miejsca.

"Chce startowac @KEuropejska i robic dobrze, to co robilem. Ale musze miec jakas szanse.Nie dano mi jej. Polska musi wygrac. A ja bede Jej sluzyl w kazdy mozliwy sposob! Platformo, moze do zobaczenia..." – napisał Boni w piątek na Twitterze.

Czytaj także:

"Chętnie będę wnioskował o zamianę miejsc". Europoseł PO jest gotów poświęcić się dla Boniego

Teraz europoseł Platformy Obywatelskiej w rozmowie z "Rzeczpospolitą” skrytykował rząd PO-PSL za zmiany w OFE i stwierdził, że uzyskano "efekt na rok”. – Gdyby to zależało ode mnie, nie likwidowałbym OFE. Uważam że popełniliśmy błąd, ratując pieniędzmi z OFE bieżący bilans budżetu – stwierdził.