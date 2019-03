Skandaliczny wywiad prof. Śpiewaka. "Paweł Lisicki jest jednym z największych antysemitów w Polsce"

Wywiad z prof. Pawłem Śpiewakiem ukazał się w zeszłotygodniowym wydaniu tygodnika "Tydenik Echo". Warto podkreślić, że dziennikarz prowadzący wywiad, Daniel Kaiser był zaskoczony niektórymi odpowiedziami dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego i starał się argumentować na korzyść Polaków.

Polacy zabili więcej Żydów niż Niemców? Prof. Śpiewak: Rzecz niezwykle prawdopodobna

W pierwszej części rozmowy poruszono temat m.in. kryzysu polsko-izraelskiego, który nastąpił po konferencji bliskowschodniej w Warszawie. Prof. Śpiewak określił go jako "groteskowy z obu stron". Jak dodał, został on "wykorzystany przez niektórych ludzi do szerzenia antysemityzmu". W wywiadzie nawiązano też do czasów II wojny światowej. Dziennikarz zapytał też prof. Śpiewaka o tezę, że "Polacy zabili więcej Żydów niż Niemców". Co ciekawe, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego – po zdziwionej reakcji Kaisera – określił ją "jako oczywisty fakt historyczny, czy raczej – rzecz niezwykle prawdopodobną".

Polacy ratowali Żydów? Śpiewak: Biedni nie mieli szans

Prof. Śpiewak stwierdził przy tej okazji, że Polacy zabili "zapewne większość z 200 tys. Żydów", którzy uciekli z gett, a tylko 80 tysięcy Niemców. Jak dodał, większość z Żydów, która przeżyła ukrywana przez Polaków zrobiła to dlatego, że "miała dosyć pieniędzy, żeby zapłacić. Biedni nie mieli szans”. Co ważne, dyrektor ŻIH podważył też też tezę, że za przechowywanie Żydów groziła zawsze śmierć. "Takich przypadków było tylko około tysiąca, częściej chodziło o więzienie czy wysłanie do obozu koncentracyjnego” – stwierdził.

Dyrektor ŻIH został też zapytany o książkę redaktora naczelnego "Do Rzeczy" Pawła Lisickiego "Krew na naszych rękach". – Czy to, co Pan określa jako antysemickie wypowiedzi prawicowych intelektualistów, nie jest częściowo sporem teologicznym? Niektórzy autorzy mają poczucie, że Zagładę wykorzystuje się podczas interpretacji bardziej odległej historii, że poprzez Zagładę judaizm stara się uzyskać niesprawiedliwą przewagę nad katolicyzmem – zapytał dziennikarz.

Śpiewak: Paweł Lisicki jest jednym z największych antysemitów w Polsce

Prof. Paweł Śpiewak stwierdził, że to "okropna książka", zaś "Paweł Lisicki jest jednym z największych antysemitów w Polsce". – Mówię to z żalem, był moim studentem, nadzwyczajnie utalentowanym. Ale dzisiaj? Perspektywa Pawła Lisickiego jest dla mnie kompletnie nie do zaakceptowania. Jego opinia na temat relacji chrześcijańsko-żydowskich w Kościele Katolickim relewantna była może sto lat temu, ale na pewno nie po drugim Soborze Watykańskim i już z całą pewnością nie po pontyfikacie Jana Pawła II. Według Jana Pawła II chrześcijanie i Żydzi należą do grup wybranych, a obie grupy mają własną szczególną rolę w Boskim zamiarze. Lisicki pisze o tym w ten sposób, jakby Żydzi nie pełnili roli narodu wybranego, ale że po przyjściu i śmierci Chrystusa, to chrześcijanie są jedyną grupą wybraną. Lisicki chyba uważa, że Żydzi powinni zmienić religię, że jedyna słuszną wiarą jest chrześcijaństwo. Ja, jako Żyd oczywiście muszę stanąć w opozycji. Uważam, że jedynym narodem wybranym jest naród żydowski. Mam inne podejście do Chrystusa. Nie wierzę, że jest Mesjaszem – stwierdził.

"W historii nie znajdzie Pan chrześcijan zabitych przez Żydów, natomiast znajdzie Pan miliony Żydów zabitych przez chrześcijan"

Dyrektor ŻIH stwierdza też, że jego religia jest "do pewnego stopnia oparta na przekonaniu, że jesteśmy grupą wybraną". – Żydzi według mnie są narodem wybranym. W Torze i Biblii można znaleźć, że Żydzi najbardziej z wszystkich narodów są kochani przez Boga. I jeżeli kieruję się Biblią, muszę przyjąć takie stanowisko. Chrześcijanie po II Soborze Watykańskim uważają Żydów za starszych braci. Nie wiem, co to ma oznaczać. W każdym razie był to przyjazny gest. W historii nie znajdzie Pan chrześcijan zabitych przez Żydów, natomiast znajdzie Pan miliony Żydów zabitych przez chrześcijan – dodał Śpiewak.

W końcówce wywiadu poruszono także kwestię żydowskiego "antypolonizmu” i przewrażliwieniu niektórych środowisk żydowskich, które prywatyzują tylko dla siebie cierpienia zadane przez Hitlera. Jednocześnie prof. Śpiewak podkreślił, że od 1968 roku, tylko raz spotkał się w Polsce osobiście z przejawem antysemityzmu.