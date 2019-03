Wycieczka do PE w zamian za podpisy pod listą KONFEDERACJI? "Niefortunne sformułowanie"

"Moja siostra odpowiedziała na ofertę pracy 'w komisji wyborczej w wyborach do PE'. 'Pracodawca' odesłał jej taką wiadomość" – napisał na Twitterze Łukasz Lisak.

Do wpisu dołączył screen z informacją przesłaną przez Komitet Wyborczy Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy. Wynika z niego, że osoby, które chcą zasiadać w komisji, muszą zebrać 20 podpisów poparcia. Jednak to nie koniec. Biuro europosła Jarosława Iwaszkiewicza (KORWiN) zaoferowało wycieczkę do PE dla osób, które zbiorą 50 podpisów. Caly koszt wyjazdu, czyli transport, nocleg i wyżywianie miałyby być pokryte przez Parlament Europejski.

Tymczasem jak wskazuje portal Wirtualna Polska, może to być niezgodne z prawem – art. 106 paragraf 3. Kodeksu wyborczego mówi: "zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść finansową lub osobistą jest zabronione". Co na to europoseł? Dyrektor biura Iwaszkiewicza w rozmowie z polsatnews.pl mói, że posłużono się "niefortunnym sformułowaniem" i informacja o wycieczce zostanie wycofana.

