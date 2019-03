"Ja mam swoje UFO". Wałęsa opublikował oświadczenie

W opublikowanym na Facebooku nagraniu Lech Wałęsa zwraca się do "ludzi z Krosna". – Biorę was na świadków. Byłem u was w zeszłą niedzielę, przyjęliście mnie wspaniale. Była ponad godzinna rozmowa z wami, było was między 300 a 500 osób, więcej się nie mieściło w tej sali – powiedział Wałęsa i dodał: "I popatrzcie co moi wrogowie z tego zrobili, co za komentarze". Były prezydent przekonuje, że na spotkaniu obecny był prowokator, który "ni z gruszki, ni z pietruszki poruszył sprawę 'Bolka'".

– Sala, gdyby nie moje zachowanie, wyniosłaby go razem z futryną, ale ja tak układałem to spotkanie, aby do tego nie doszło, ale wygwizdaliście i wybuczeliście go i nie pozwoliliście mu głupot opowiadać – przekonywał, po czym przeszedł do sprawy UFO. – I zobaczcie co oni z tego zrobili i co wyciągnęli z tego spotkania np. UFO. Ja mam swoje UFO, mój punkt widzenia, nie naukowy, nie książkowy, tylko mój. I ja go przy okazji pewnych zdarzeń jako moje UFO przedstawiłem – wytłumaczył.

Przypomnijmy, że chodzi o głośną wypowiedź byłego prezydenta na temat przybyszów z kosmosu. – Na innych galaktykach są trzy poziomy rozwoju intelektualnego, a my jesteśmy najniżej – przekonywał Wałęsa na spotkaniu ze słuchaczami. Dalej snuł jeszcze bardziej odważne teorie. – Wyższa cywilizacja przyjeżdża, przygląda się, "Co oni tu wyprawiają?!". Jak zagrozimy destabilizacją (…) Putinem, oni nam przeszkodzą, przetną na pół, ziemia się zwinie, wszystkich nas zgniecie! Przytrzymają nas 5 tysięcy lat, przyślą Adama i Ewę i od nowa będziemy budować... – przewidywał były prezydent. – Dzisiaj ludzie różne rzeczy znajdują, wykupują w kamieniach, te piramidy... no nie ma odpowiedzi, skąd to się wzięło?? – zastanawiał się Wałęsa.