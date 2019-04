Szydło: Strajk w czasie egzaminów uderza w uczniów. Broniarz jest głuchy na argumenty

Schetynie nikt nie wybaczy

TAKI MAMY KLIMAT | W najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego nikt nie ma tyle do stracenia co Grzegorz Schetyna. Lider PO walczy o własną głowę. Ani politycy Platformy, ani jej wyborcy nie wybaczą mu kolejnego zwycięstwa PiS i...