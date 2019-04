Nauczyciele jednej ze szkół zawiesili strajk. Zmarła uczennica

O tragedii tej informuje portal pulawy.naszemiasto.pl. Dziewczynka zmarła wczoraj po południu kiedy przebywała poza domem. Stało się to na tydzień przed egzaminem ósmoklasistów do którego miała przystąpić razem z rówieśnikami. Z ustaleń portalu wynika, że dziewczynka miała wadę serca i oczekiwała na przeszczep.

Na informację o śmierci uczennicy Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Puławach zareagował decyzją o zawieszeniu strajku. Nauczyciele wrócili dziś do prowadzenia zajęć. Oznacza to, że bez przeszkód zostaną zorganizowane egzaminy. Czy nauczyciele powrócą do strajku? Puławski oddział ZNP pozostawia tę decyzję w kwestii samych zainteresowanych.

Dyrektor szkoły Beata Antolak stwierdziła, że dzięki takiemu gestowi solidarności ze strony nauczycieli, wszystkim będzie łatwiej przetrwać ten trudny okres.