"Europejskie zarobki, a nie ceny". PiS w nowym spocie przestrzega przed wspólną walutą

– Mówmy "nie" euro. Mówimy "nie" europejskim cenom. Mówimy "Europejskie płace", a nie "europejskie ceny" – podkreślał podczas regionalnej konwencji PiS w Lublinie prezes Jarosław Kaczyński.

– Czasem warto zadawać takie pytania, na które odpowiedź wydaje się oczywista. Czym różni się Prawo i Sprawiedliwość od Platformy Obywatelskiej? – zaczął swoje wystąpienie na konwencji w Lublinie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak wyjaśnił, podstawową różnicą jest stosunek do społeczeństwa, do narodu. – My uważamy, że naród (...) to ta główna, generalna wspólnota wobec której mamy wiele zobowiązań, podstawowe zobowiązania. Szczególnie jako partia polityczna. Uważamy, że musimy mu służyć, dbać o interesy wszystkich grup i obywateli, nie możemy ich dzielić (...) Musimy czynić wszystko, abo określenie "wspólnota" miało jakiś sens. Dla nas słowo "wspólnota" bardzo wiele znaczy. Musimy dbać też o to, co jest emanacją narodu, warunkiem jego istnienia, czyli państwo. Sądzę, że jeżeli spojrzeć na naszą politykę - oczywiście nie jest ona wolna od pewnych ułomności, bo jesteśmy tylko ludźmi - to ona weryfikuje ten sposób myślenia. My to głosimy i robimy – podkreślał Jarosław Kaczyński.

Czytaj także:

Kaczyński: Mówimy "nie" euro, mówimy "nie" europejskim cenom

Z kolei premier wskazał: – W czyim interesie Koalicja Europejska dąży do jak najszybszego przystąpienia do strefy euro? Czy to jest w interesie Polski, czy tych krajów, które korzystają na euro? Euro nie jest w interesie Polski! – mówił premier Mateusz Morawiecki na sobotniej konwencji PiS w Lublinie.

Czytaj także:

Premier: Waluta euro nie jest w interesie Polski, ale krajów, które na niej korzystają

Uzupełnienie sobotniej konwencji stanowi nowy spot PiS. Utrzymany w konwencji sondy ulicznej spot, został oficjalnie zaprezentowany na porannej, niedzielnej konferencji Prawa i Sprawiedliwości.