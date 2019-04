W Agorze kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni

W 2018 r. Prawie 53 proc. pracowników Agory stanowiły kobiety – informuje portal Wirtualne Media. Różnice dotyczące poziomu zarobków dotycząc w szczególności stanowisk kierowniczych i wyższych, gdzie kobiety zarabiały 94,7 proc. średniego wynagrodzenia, podczas gdy mężczyźni – 106,3 proc.

"Jeśli chodzi o funkcje niższe od kierowniczych, dla kobiet ten wskaźnik wyniósł 98,9 proc., a dla mężczyzn – 101,2 proc." – czytamy na portalu.

Podobne rozwarstwienie na korzyść mężczyzn jest też widoczne w pensjach zasadniczych.

Jak jednak czytamy, różnice w pensjach i tak zostały w znacznym stopniu ograniczone w porównaniu do tego, jak sytuacja wyglądała jeszcze w niedalekiej przeszłości. "Jeśli chodzi o wynagrodzenia wypłacane, w skali roku różnica między stawkami dla kobiet i mężczyzn znacznie zmalała w skali roku, zwłaszcza w przypadku stanowisk kierowniczych i wyższych (dla kobiet wzrost z 88,5 do 94,7 proc., a dla mężczyzn spadek ze 111,3 do 106,3 proc.)” – czytamy w serwisie.

Czytaj także:

Kupili czasopismo tylko po to, by je zamknąć. Koniec słynnego "świerszczyka"

Czytaj także:

Problemy w Amnesty International. Oskarżenia o rasizm, seksizm i nękanie