Agnieszka Pestka, artystka skupiona w swojej twórczości na kobiecości

Zamiłowanie do sztuki trójmiejskiej malarce Agnieszcze Pestce towarzyszy jej od najmłodszych lat. Przed przybyciem do Stanów Zjednoczonych, 10 lat podróżowała i mieszkała w Europie, Australii i Azji. Będąc zagranicą, chłonęła wiele niepowtarzalnych smaków miast tętniących życiem takich jak: Tokio, Barcelona i Londyn. To właśnie w Tokio, gdzie po powrocie ze swoich wypraw tj. Sydney i Pjongjang podjęła decyzję, która ostatecznie doprowadziła ją do Nowego Jorku. Czuła, że tworzenie daje jej poczucie spełnienia oraz zapewnia jej warunki do rozwoju zawodowego.

Jej wyborem był Nowy Jork miasto, które nigdy nie śpi przez swoją renomę światowego centrum wschodzących artystów, jak również przez świeży i inspirujący chaos płynący w jego żyłach. Podczas swoich wcześniejszych pobytów w Nowym Jorku, została zaintrygowana możliwością swobodnego tworzenia, dla wszystkich tych, którzy tego pragną.

W Nowym Jorku, początkowo nadal skupiała się na fotografii, którą już wcześniej wykorzystywała. Zaczęła również uczęszczać do School of Visual Arts, gdzie nadal tworzy. Wkrótce potem rozpoczęła pracę z sitodrukiem i rzeźbami. Wybrała ostatecznie akwafortę, jako swój znak rozpoznawczy. Akwaforta wzbudziła jej zainteresowanie, ponieważ zaintrygował ją sposób w jaki metale mogą być wykorzystane do tworzenia i wyrażania najgłębszych leków, nadziei i pragnień.

Półtora roku od jej przybycia, Agnieszka została zaproszona na wystawę do Studios of Key West w Key West na Florydzie. Jej pierwszy występ solo zatytułowany był “I don’t want to lose her” („Nie chcę jej stracić”). Wkrótce po tym, jej wystawa ponownie odbyła się w Nowym Jorku i Key West. Teraz szykuje się do grupowej wystawy w galerii Glo Creative Gallery w Miami, która odbędzie się podczas najważniejszego wydarzenia w świecie sztuki - "Art Basel".

W swojej twórczości, Agnieszka skupia się na tematyce kobiecej. Kobiece piękno pobudza jej wyobraźnię oraz napędza jej kreatywność. Jej sztuka ukierunkowuje złożony świat ludzkich myśli i uczuć, ukazując napięcia i spory szalejące pomiędzy i w nich samych.