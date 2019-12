Jesteśmy prawie martwi

Piotr Włoczyk: Mówi pan o sobie, że jest publicystą piszącym nekrologi dla Wielkiej Brytanii. Oczywiście dla konserwatysty dzisiejsza sytuacja w tym kraju wygląda bardzo niepokojąco. Jednak czy nie za wcześnie trochę na składanie go do trumny?

Peter Hitchens: Wielka Brytania to w zasadzie martwy kraj. W najważniejszych kwestiach jest już po wszystkim, choć ostateczny cios przyjdzie zapewne za jakieś 50 lat. Piszę swoje teksty, by ludzie zrozumieli, jak to się stało, że tak pomyślnie rozwijający się i cywilizowany kraj w tak zastraszającym tempie spadł w otchłań chaosu. Chcę, żeby to wszystko było dobrze udokumentowane. Zacznijmy opis upadku od naszej gospodarki. Jesteśmy potwornie zadłużeni. Nasz deficyt w handlu zagranicznym jest po prostu niewyobrażalny. Zadłużone jest państwo, a także społeczeństwo. Zbyt wielu Brytyjczyków musi się zapożyczać, by przetrwać do pierwszego. Wielu spośród nich nigdy nie spłaci tych kredytów.