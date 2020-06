Złoto Wietnamu

Było ich pięciu, lecz wróciło czterech. Teraz, po wielu latach, raz jeszcze wybierają się do Wietnamu. Czarnoskórzy towarzysze bro-ni oficjalnie ruszają w misję honoru – by odnaleźć ciało druha, którego pochowali w dżungli. Naprawdę przyświeca im inny cel. Nieopodal miejsca, gdzie spoczywa ich dowódca, zakopali fortunę w złotych sztabkach, część amerykańskiej wypłaty dla lokalnych sojuszników, która nigdy nie trafiła do adresatów.