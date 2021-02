Koncert konserwatysty

Nasłuchałem się też muzyki co niemiara, w zdecydowanej większości marnej, byle jakiej czy wręcz beznadziejnej, ale to tylko wzmacniało we mnie przekonanie, że to, co w niej bezdyskusyjnie piękne i ponadczasowe, nie mogłoby powstać, gdyby nie dotknięcie Boskiej ręki. Ale też słuchałem wszystkiego jak leci, dźwięki klasyki mieszały mi się z jazzem, arie operowe z rockiem, a popowe hity z oratoriami i symfoniami. Co więcej, wydawało mi się, że z mojej strony jest to przejaw właściwego podejścia do sztuki, otwarte, wyzbyte uprzedzeń i przekonań o wyższości jednego gatunku muzycznego nad drugim.