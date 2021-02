Chełminiak: Pyskata i radioaktywna

Marię Skłodowską, jaką tu oglądamy, polubić trudno. Jest neurotyczna, arogancka i tak skoncentrowana na swojej pracy, że powinna zostać starą panną. Na szczęście Pierre Curie to anioł w ludzkiej skórze, przy którym nawet sekutnica nie ma innego wyjścia, jak stać się dobrą żoną i matką. Film sugeruje, że pierwsza kobieta noblistka wyrzekła się polskości. Za ojczyzną nie tęskni, domaga się od siostry, by mówiła do niej „Marie”.