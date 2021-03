Chełminiak recenzuje: Słońcem oślepieni

Pierre Schoeller podszedł do sprawy jak pies do jeża. Jego film nie zadowoli ani fanów, ani krytyków przewrotu, który zaczął się od ataku na Bastylię. Po zburzeniu twierdzy na sąsiednią ulicę po raz pierwszy dociera słońce, co cieszy mieszkańców niemal tak samo jak upadek absolutyzmu. Kobiety maszerują na Wersal, śpiewają „Ah! ça ira”, żądają „chleba i praw”, sadzą drzewko wolności, zakładają trójkolorowe kokardy, wypełniają galerię dla widzów w Zgromadzeniu Narodowym.