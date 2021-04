Pójdźmy pod Murzyna!

Tymczasem miejsc takich było w dawnej Rzeczypospolitej dużo. Poczynając od miasta rezydencjonalnego królewskiego Warszawy, gdzie na rynku zachowała się kamienica pod numerem 36 zwana Pod Murzynkiem. Pierwszy raz wzmiankowana w 1450 r. jako murowany dom, zwana także – od kolejnych właścicieli Imlandowską, Dzianottowską i Ginterowską. Pierwotnie należąca do rodziny Syczów, została sprzedana Wawrzyńcowi Skoczkowi. Później, pod koniec XV stulecia, należała do Jana Szeligi, do jego zięcia Jana Raka, później zaś do Baryczków, rodu, z którego wywodziło się wielu warszawskich patrycjuszy.