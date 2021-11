Film, który obnaża plany globalistów. Premiera "Rok 1984. Totalitaryzm 2.0"

"Certyfikaty covidowe", zamykanie szkół i firm, przymus szczepień, segregacja sanitarna, inwigilacja, wszechobecne rządy big tech i big pharma – to zagadnienia, które porusza film "Rok 1984. Totalitaryzm 2.0".

"Rok 1984"

Czy ulegając takiej wizji świata, by móc "normalnie" żyć, stajemy się nowymi niewolnikami? Dokąd doprowadzi nas stawianie pozornego bezpieczeństwa ponad wolność i bezmyślne słuchanie wszystkiego, co mówią media? Czy wizja George’a Orwella zawarta w książce "Rok 1984" właśnie spełnia się na naszych oczach? Odpowiedzi na te i inne pytania powinni znaleźć widzowie po obejrzeniu najnowszej produkcji autorstwa dwumiesięcznika i serwisu "Polonia Christiana".

Film nawiązuje do książki George’a Orwella o podobnym tytule. W tej pozycji pozornie fikcyjny resort prawdy zajmuje się tworzeniem propagandowych materiałów informacyjnych i rozrywki po to, by sterować społeczeństwem i kreować w ludzkich umysłach oczekiwaną wizję świata. Autorzy "Rok 1984. Totalitaryzm 2.0" starają się udowodnić, że takie mechanizmy funkcjonują również we współczesnym świecie, szczególnie w dobie koronawirusa i rygorów z nim związanych w Polsce i na całym świecie.

Zespół PCh24 chce wybudzić polskie społeczeństwo z letargu pozornego bezpieczeństwa.

Premiera na dużym ekranie

Premiera filmu "Rok 1984. Totalitaryzm 2.0" na dużym ekranie odbędzie się już w środę, 1 grudnia 2021 roku w warszawskim kinie LUNA przy ul. Marszałkowskiej 28. Podczas wydarzenia widzowie będą mogli spotkać twórców produkcji i gości specjalnych. Pokaz zaplanowano na godz. 19:00 w sali A. Wstęp od godz. 18:30.

Po kinowej premierze filmu, głos zabiorą związany z tygodnikiem "Do Rzeczy" Rafał A. Ziemkiewicz, publicysta Krzysztof Karoń oraz Łukasz Karpiel z portalu PCh24.pl i kanału PCh24.tv.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.