Prezydent wręczył Order Orła Białego

Uroczystość zorganizowano w krakowskim Pałacu Biskupa Erazma Ciołka – poinformowała oficjalna strona prezydencka.

Order Orła Białego

Prezydent RP wręczył Adamowi Macedońskiemu Order Orła Białego "w uznaniu znamienitych zasług dla kultury polskiej, za niezłomną postawę w obronie godności i praw człowieka w PRL oraz działalność na rzecz upowszechniania prawdy historycznej".

– Należał pan do ludzi, którzy nie godzili się na komunistyczne zniewolenie, na kłamstwo, które dominowało w przestrzeni publicznej. Jest pan symbolem niezłomności, symbolem spokojnego oporu, ale jednocześnie w tym oporze kogoś, kto zawsze umiał zachować pogodę ducha – zwróciła się głowa państwa. – To między innymi dzięki pana walce, dzięki pana postawie ludzie wiedzieli, kto dokonał zbrodni katyńskiej. To dzięki tym cegiełkom, które dokładał pan do tej wielkiej budowli wolnej Polski odzyskaliśmy tę Polskę i dzisiaj możemy ją budować – stwierdził Andrzej Duda.

Kim jest Adam Macedoński?

Adam Macedoński urodził się 29 stycznia 1931 roku we Lwowie. W kwietniu 1940 wraz z rodziną opuścił okupowane przez Sowietów tereny polskich Kresów Wschodnich i udał się do Krakowa. W 1945, jako uczeń Liceum im. Witkowskiego w Krakowie, zorganizował Ruch Oporu Armii Krajowej. Uczestniczył w krakowskiej demonstracji z okazji obchodów 3 Maja w 1946 i strajku uczniowskim. W 1950 zdał maturę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych (1950-1951) i Uniwersytecie Jagiellońskim historię kultury materialnej (1951-1952). Był represjonowany przez UB i zmuszony do przerwania studiów i podjęcia pracy w hucie szkła.

W przeszłości otrzymywał nagrody i odznaczenia, takie jak Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz Kustosz Pamięci Narodowej.

