Królewski Arsenał w Warszawie

Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej II Warszawski Arsenał przy ul. Długiej to budowla, która wrosła w historię stolicy; uczestnik wielu burzliwych wydarzeń, jak wybuch powstania listopadowego, akcja pod Arsenałem, powstanie warszawskie.

Jego początek to czasy panowania króla Władysława IV, który wprowadził pod koniec lat 30. XVII w. pakiet reform militarnych, poczynając od wprowadzenia wojsk cudzoziemskiego autoramentu, a kończąc na budowie i wyposażeniu cekhauzów, czyli arsenałów królewskich, z których dwa najwspanialsze wzniesione zostały we Lwowie i właśnie w Warszawie. Arsenał władysławowski przypominał z grubsza dzisiejszą bryłę budynku. Od południa główna brama, tak jak dzisiaj, mieściła się pomiędzy dwoma czworobocznymi, niskimi basztami, ozdobionymi fryzami z motywem pozłocistych delfinów. Tak samo wewnątrz znajdował się dziedziniec otoczony długimi galeriami, tyle tylko, że od strony północnej, gdzie zamykał go kolejny pawilon, narożniki murów ozdobione były dwoma wieżyczkami z powietrznikami, czyli chorągiewkami obracającymi się na wietrze.