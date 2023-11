Rafał Wojasiński laureatem Nagrody im. Józefa Mackiewicza

Członek jury nagrody i publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz powiedział w laudacji, że tytułowy bohater książki Rafała Wojasińskiego, przypomina ważną w polskiej kulturze figurę „Dziada Proszalnego”, który dla wielu pokoleń stanowił łącznik pomiędzy światem doczesnym i zaświatami. Jak dodał, postacie takie jak Tefil odrywały ludzi od powtarzalności codziennego świata i zmuszały do spojrzenia na sens świata z innej perspektywy. – Tefil jest takim właśnie dziadem proszalnym. Nie mogłem ani na chwilę uwolnić się od takiego skojarzenia. Patrzy na miasto Litental jakby z zaświatów, ale sam już mu nie podlega (...) Jeśli będziemy cierpliwie podążać za jego myślami, to pokaże nam świat z perspektywy tamtego świata. W szczególny metafizyczny sposób odkupi go i wyprosi nam łaskę rozumienia – powiedział.

Rafał Wojasiński to prozaik, dramatopisarz, szef działu prozy w kwartalniku literackim „Wyspa”, autor nagradzanych utworów prozatorskich m.in. „Złodzieja ryb”, "Starej" i „Olandy”, a także słuchowisk dla Polskiego Radia. W listopadzie 2022 r. na antenie radiowej Jedynki miało swoją premierę także słuchowisko na motywach powieści „Tefil” w reżyserii Marka Głuszczaka. Z zawodu jest nauczycielem pracującym w placówce wychowania pozaszkolnego, wykłada też literaturę na Uniwersytetach Trzeciego Wieku.

Jury przyznało wyróżnienia Pawłowi Milcarkowi („Otwarte okna. Szkice z kultury humanizmu katolickiego”) Bogdanowi Rymanowskiemu („Dopaść Morawieckiego. Życie doczesne i wieczne Kornela buntownika”) i Andrzejowi Waśce („Pan Tadeusz. Media pamięci”).

Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza przyznawana jest od 2002 roku. Została ufundowana dla upamiętnienia postaci i dzieła Józefa Mackiewicza, wybitnego pisarza i działacza politycznego polskiej emigracji.

