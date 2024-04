Usta ciemności

Odkąd wszedł w wiek męski, interesują go już tylko pieniądze, które dają człowiekowi prawdziwą wolność. Zrażony do Europy, próbuje zbić fortunę w Afryce. Interes z kawą nie wypalił? To nawet lepiej, bo można zarobić znacznie więcej, dostarczając cesarzowi Etiopii 2 tys. strzelb z demobilu. Ale i tu kłopoty mnożą się jak króliki. Francuz na wiele miesięcy ugrzęźnie w porcie Tadżura (filmowcy wybrali bliższe i bezpieczniejsze Maroko). Niesolidność wspólników tudzież inercja tubylców sprawią, że straci nerwy oraz fason.