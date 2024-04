Wściekłe pięści

Było co opisywać, bo i bohaterów miał barwnych: John Belushi, Dan Aykroyd, Chevy Chase, Eddie Murphy – długo by wymieniać. Polski czytelnik ma teraz okazję poznać amerykańskiego krytyka dzięki opowieści nie mniej ciekawej i też powracającej do dekady, którą kiedyś Quentin Tarantino nazwał najgorszym dziesięcioleciem w historii kina. Miliony kinomanów nie zgadzają się w tej kwestii z autorem „Pulp Fiction” – jestem wśród nich. Książka „Bohaterowie ostatniej akcji. Triumfy, klęski i konflikty hollywoodzkich Królów Rozwałki” trafia do nas w chwili, kiedy tęsknota za latami 80. narasta, a ciekawość fanów zaspokajają filmy dokumentalne o Arnoldzie Schwarzeneggerze czy Sylvestrze Stallone.