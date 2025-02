Pan niebezpieczny

Słuchajcie, zgodził się! Znaczy pan Rafał Brzoska będzie odpowiadał, bo się zobowiązał, sam słyszałem: „Challenge accepted”, do pracy nad deregulacją, nad ułatwieniem życia polskim przedsiębiorcom, od najmniejszych firm, od jednoosobowej działalności gospodarczej, po największe firmy. Wiem, że ja dobrze trafiłem, jestem bardzo wdzięczny – ekscytował się Donald Tusk na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Wcześniej tego samego dnia premier zwracał się do Rafała Brzoski, siedzącego w pierwszym rzędzie na konferencji „Polska. Rok przełomu”, słowami, które złośliwe języki porównywały z Gierkowskim zawołaniem „No więc jak – pomożecie?”: „Czytałem w ostatnich kilku dniach nawet jakieś dwa wywiady i jedną z wypowiedzi, że deregulacja nie jest niczym trudnym, tylko trzeba chcieć, i że pan akurat wie, co trzeba zrobić. No to niech pan się za to weźmie. Bierze pan to?”.

Rafał Brzoska się za to wziął i zapowiedział, że „nie zawsze to będą łatwe propozycje”. – I nie my je będziemy wdrażać, tylko mam nadzieję, że rząd, politycy, staną na wysokości zadania, by ten ambitny plan, o którym dzisiaj usłyszeliśmy na GPW, żeby on się wydarzył – powiedział założyciel InPostu.